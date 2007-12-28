Фракции КПУ и Литвина требуют четче выписать в бюджете ряд положений

Фракция Блока Литвина настаивает на четкой формулировке в госбюджете-2008 положения относительно моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ во время обсуждения в парламенте проекта госбюджета-2008, подготовленного ко второму чтению.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, это необходимо сделать, поскольку Кабинет Министров четко не зафиксировал положения относительно продления моратория на продажу сельхозземель.

Кроме того, отметил он, в госбюджете необходимо также более четко сформулировать положения, обеспечивающие льготы чернобыльцам.

В свою очередь, член фракции КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ отметила, что Кабинет Министров должен исключить из текста проекта закона о госбюджете ограничения на выплату помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

«Льготы этих людей никогда ни кем не должны ограничиваться. Мы настаиваем, чтобы правительство выполнило свои обязательства», - сказала она.

После этого по требованию Партии регионов спикер объявил перерыв для согласования позиций на полчаса.