Женщин-депутатов из ПР и КПУ призвали публично осудить избиение Чорновол

Представительницы оппозиционных фракций ВО «Батькивщина» и ПП «УДАР» - члены Межфракционного объединения «Равные возможности» - призывают женщин, которые входят во фракции Партии регионов и Коммунистической партии, публично осудить избиение журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении представительниц МФО «Равные возможности» от оппозиции относительно избиения журналистки Чорновол

Как отмечается в заявлении, «вся Украина шокирована фактом зверского избиения Татьяны, которую изувечили в ночь с 24 на 25 декабря 2013 года. Молодую женщину, маму двух малолетних детей».

Представительницы МФО «Равные возможности» от оппозиции расценивают избиение Чорновол не только как попытку запугать ее и вынудить остановиться в своих резонансных расследованиях, а как покушение на убийство оппозиционного общественного деятеля. Женщины-депутаты сообщили, что обратились к генеральному прокурору Украины с требованием открыть соответствующее уголовное производство.

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По их мнению, в данном случае речь идет не о факте хулиганства (а именно по части второй ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по данным СМИ, открыто уголовное производство), а о преследовании журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, совершенном служебным лицом или группой лиц по предварительному сговору (часть вторая статьи 171 Уголовного кодекса Украины), а также покушение на убийство (статья 115 Уголовного кодекса Украины).

Представительницы МФО «Равные возможности» от оппозиции просят женщин-политиков поддержать это обращение и требование как можно скорее найти и наказать заказчиков дерзкого нападения и исполнителей. «Хотим надеяться, что вы осознаете собственную ответственность за ситуацию в Украине, за эскалацию насилия и жестокости. Публичное осуждение преступления - это вопрос морали и чести, нашей с вами общей ответственности за то, чтобы остановить эту жестокость к женщинам, что становится нормой», - отмечается в заявлении и подчеркивается: «Ваше молчание, ваши попытки избежать публичной позиции - станет вашим оправданием насилия и безнаказанности».

Представительницы МФО «Равные возможности» призывают: «Уважаемые коллеги, мы просим каждую из вас присоединиться к нашему обращению и публично выразить свою позицию относительно недопустимости насилия по отношению к женщинам. Тем более, если эти женщины занимают активную общественную позицию».

Справка: В МФО «Равные возможности входят 28 депутатов. Оппозицию в МФО представляют 14 народных депутаток из фракций ВО «Батькивщина» и ПП «УДАР».