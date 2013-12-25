Милиция задержала одного из нападавших на Чорновол - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В частности, удалось установить личности трех человек, которые обоснованно подозревается в избиении Чорновол. Один из них задержан, двое объявлены в розыск, отметил собеседник агентства, добавив, что владелец автомобиля, которым воспользовались злоумышленники, по предварительной информации, к нападению на Чорновол не причастен.

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Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол избили неизвестные лица в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, ее внезапно "подрезал" другой автомобиль, из которого вышли несколько незнакомых мужчин. Они вытащили Чорновол из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет. У журналистки диагностировано сотрясение мозга, а на лицо пришлось наложить швы.

По данным "Батькивщины", сейчас журналистка находится в реанимации и ей предстоят, как минимум, три сложные операции.