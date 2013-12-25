Азаров советует жителям Ивано-Франковска брать пример с харьковчан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе общения с представителями предприятий ряда городов во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы».

В ходе общения с руководством Харьковского авиапредприятия, его руководитель сообщил Азарову, что сотрудники его предприятия не приезжали в Киев для участия в акциях на Евромайдане.

В ответ Азаров поблагодарил руководство и сотрудников Харьковского авиапредприятия.

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«Спасибо. Я знаю прекрасно, какая у них там обстановка, знаю, что они там работают и знаю, что благодаря их работе, мы все-таки выходим из той трудной ситуации, в какой находимся», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров было принято решение о выделении средств на зарплаты жителям Ивано-Франковской области.

«Сегодня нам пришлось, кстати, на правительстве решать вопрос о выделении дополнительных средств для финансирования заработных плат работникам Ивано-Франковской области. Хотелось бы, чтобы и Ивано-Франковская область брала пример с Харьковской области и работала», - сказал Азаров.