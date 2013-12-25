Социологи рассказали, на кого украинцы возлагают ответственность за разрешение политического кризиса

41,5% украинцев возлагают ответственность за разрешение политического кризиса в стране в первую очередь на Президента, 32,6% - на гражданское общество и 29,3% - на оппозиционные партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований “Социс” и Социологической группой “Рейтинг”.

Еще 19,1% опрошенных указали, что главной движущей силой для преодоления политического кризиса должны быть новые лидеры, 17,3% - Верховная Рада Украины и 7% - представители СМИ. Не определились по этому вопросу 10,4%.

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Подавляющее большинство опрошенных (72,6%) поддерживают идею круглого стола и проведения переговоров между властью и оппозицией для разрешения противоречий и политического кризиса в Украине. Не поддерживают идею переговорного процесса 13,9%. Еще 13,4% не определились.

Исследование проводилось с 7 по 17 декабря этого года. Всего опрошено 3200 респондентов, статистическая погрешность выборки составляет не более 1,8%.