В России обнародовали список нецензурных слов, за которые будут наказывать СМИ

Как пишут "Известия" со ссылкой на документ, к нецензурным словам отнесены "нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы", сообщает "Росбалт".

Прочие бранные выражения допустимы в прессе и на сайтах с возрастным ограничением "16+", на радио и телевидении — после 21:00.

По словам экспертов-языковедов Института русского языка РАН, не относятся к нецензурным словам и выражениям неприличные и грубо-просторечные слова и содержащие их выражения.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский добавил, что на основании заключения экспертов ведомство подготовило методические рекомендации для региональных отделений. Упомянутые четыре слова и производные от них полностью недопустимы в средствах массовой информации, в том числе и в комментариях пользователей. Замена некоторых букв нецензурного термина многоточием также не избавляет от ответственности. При его обнаружении Роскомнадзор вынесет СМИ предупреждение. При наличии двух и более предупреждений в течение 12 месяцев ведомство может подать иск об аннулировании лицензии СМИ.