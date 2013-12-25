Почти 30% украинцев поддержат вступление в Таможенный союз - опрос

Почти половина украинцев (49,1%) проголосовала бы на референдуме за присоединение Украины к Европейскому Союзу, против проголосовали бы 29,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований “Социс” и Социологической группой “Рейтинг”, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции.

Еще 21,3% не определились или не готовы принять участие в таком референдуме. Среди тех, кто определился, число сторонников ЕС составляет 62,4%.

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Если бы в ближайшее время проходил референдум относительно вступления Украины в Таможенный союз, то 32,5% граждан Украины поддержали бы участие в таком союзе, 41,9% - проголосовали бы против. Еще 25,6% - не определились или не готовы принять участие в таком референдуме.

На вопрос: «Представьте, что сейчас проходит референдум по вопросу о том, куда вступать Украине - в ЕС или в Таможенный союз», 46,9% поддержали бы вступление в ЕС, а 28,9% проголосовали бы за вступление в Таможенный союз. Еще 24,2% не определились или не готовы принимать участие в референдуме.

Исследование проводилось с 7 по 17 декабря этого года. Всего опрошено 3200 респондентов, статистическая погрешность выборки составляет не более 1,8%.