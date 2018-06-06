Перевыборы по-киевски: оппозиция будет искать правду в судах

Округ №223: век «Свободы» не видать

Как и в прошлом году, на повторных выборах в 223-м столичном округе (Шевченковский район Киева) 15 декабря «схлестнулись» кандидат от оппозиции, представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко и самовыдвиженец, лидер общественной организации «Киевляне прежде всего» Виктор Пилипишин. По данным ЦИК, последний набрал 44,89% избирателей, а его оппонент — 40,58% голосов. К слову, в прошлом году разница по количеству бюллетеней между этими кандидатами составила 442 голоса в пользу Пилипишина. После ряда скандалов, ЦИК объявил, что установить результаты голосования невозможно и решил проводить повторные выборы в округе.

После нынешней победы, самовыдвиженец Пилипишин поблагодарил избирателей и оппонентов, назвав перевыборы цивилизованными и демократичными. «Хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы. Это высшая степень проявления демократии и свободы волеизъявления», - заявил он.

По словам новоизбранного депутата, он шел на выборы с призывом отставки правительства, возврата к парламентско-президентской форме правления, проведения всеукраинского референдума по вопросу внешнеполитического выбора Украины и перевыборам всех ветвей власти. «Своим избирателям и всем жителям района и столицы хочу сказать, что не важно, каким будет сегодняшний результат – это начало долгого пути к изменению нашей страны к лучшему. Мы должны немедленно найти решение национальному кризису. Мы должны быть едины как одна нация, которая знает, как вести диалог и преодолевать внутренние разногласия», - резюмировал политик.

В свою очередь, «Свобода» снова не признала результаты выборов по округу. «Экзит-пол показал, что Юрий Левченко побеждает с отрывом 17%, и у нас нет оснований не доверять этому экзит-полу... Сегодня мы видим, что власть путем фальсификаций: массового подкупа, изъятия бюллетеней, использования физического давления «титушек» и фальсификации протоколов – на тех участках, где побеждает Левченко, власть реально пошла на полную фальсификацию выборов... Когда экзит-пол на 20% ошибается - это технически, теоретически невозможно. Это означает лишь то, что пока Янукович - президент, пока у нас существует эта политическая система, пока у нас существует это правительство, выборов в Украине больше не будет», - заявил народный депутат Андрей Ильенко.

По его словам, сегодня оппозиции не остается ничего другого, как стоять на Майдане и добиваться реальной смены власти.

Тем временем, кандидат на проблемном округе от «Свободы» Юрий Левченко пообещал, что обжалует победу Пилипишина в суде. По его словам, учитывая массовую скупку голосов, использование на избирательных участках «титушек» и фальсификациях при подсчете результатов волеизъявления, необходимо собрать всю эту информацию и «подавать соответствующие жалобы в суд».

Помочь в этом могут наблюдатели. В частности, общественная организация ОПОРА зафиксировала тот факт, что в округе избирателей по участкам развозили на машинах кандидата Пилипишина: «В воскресенье в 11:30 возле УИК № 801003 (музыкальная школа № 5, ул. Борщаговская 14) наблюдатели ОПОРЫ установили машину (номерной знак «АА 2409 ВА»), которая возит избирателей по округу. Водитель Анатолий сказал, что работает на овощной фабрике, которая является собственностью кандидата в народные депутаты Виктора Пилипишина. Весь транспорт фабрики, согласно указанию владельца, задействован в развозке людей по участкам в день голосования 15 декабря».

В свою очередь, в Комитете избирателей Украины подтверждают факт подкупа избирателей на округе. Общую долю «проплаченных голосов» представители общественной организации не берутся оценить, но, по информации Комитета, в среднем, за голос платили 400 грн..

Округ №94: оппозиция не признает результаты голосования

Главной интригой избирательной кампании на 94-м округе в Киевской области был вопрос: каким образом будет принимать участие в гонке кандидат от объединенной оппозиции Виктор Романюк. Дело в том, что после открытия против него уголовного дела, Романюк уехал из Украины в Италию и обещал вести избирательную кампанию оттуда. Впрочем, когда 1 декабря Киевский окружной апелляционный суд своим решением отменил регистрацию Романюка кандидатом в народные депутаты по причине того, что он лично не подавал документы на регистрацию кандидатом в ЦИК, а через несколько дней это решение оставил в силе и Высший административный суд Украины, вопросов не стало меньше.

В результате, 12 декабря оппозиция поддержала на 94-м округе представителя «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового. А его главными оппонентами стали самовыдвиженцы Юрий Кармазин и Руслан Бадаев. Причем, в ходе избирательной кампании все основные фавориты гонки уверенно заявляли о себе как о «борцах с режимом», хотя особых иллюзий ни относительно оппозиционного кандидата, ни относительно провластного и технического, у избирателей, похоже, не было. Впрочем, после 100%-го подсчета голосов, на округе с огромным отрывом от Лозового победил кандидат-самовыдвиженец Руслан Бадаев, за которого проголосовали 45 тыс. 824 избирателей (58,93%).

Тем не менее, еще в день голосования, «Батькивщина» заявила, что власти начали избирательный процесс на округе с массовых фальсификаций. В частности, наблюдатели и народные депутаты от этой политической силы уже утром 15 декабря зафиксировали нарушения избирательного законодательства. Так, в Василькове возле одного из избирательных участков был задержан «карусельщик», который во время задержания порвал списки тех, кто принимал участие в «карусели» в пользу кандидата от власти Руслана Бадаева. «В списках были отмечены те, кто получил по 200 гривен за голос», - отметили в «Батькивщине».

Кроме того, в день голосования наблюдатели от ОПОРЫ зафиксировали, что к УИК №320280 подъехала белая маршрутка с изображением символики Партии регионов с номерным знаком «ІО 00-13 КН», после чего явка на участке резко увеличилась. Также на участках в Обухове и Василькове наблюдатели фиксировали тот факт, что некоторые избиратели показывали свои бюллетени в объективы телекамер, что запрещено согласно действующему законодательству.

По данным ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, всего за день голосования в милицию поступило более сорока сообщений о нарушении избирательного законодательства. В то же время, по данным «Батькивщины», количество нарушений в округе превышает 700. В связи с этим, оппозиция не намерена признавать результаты голосования на округе, и будет требовать открытия уголовного производства с дальнейшим пересчетом бюллетеней.