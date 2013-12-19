Черкасская прокуратура обвиняет сына кандидата на перевыборах Булатецкого в сопротивлении милиции - источник

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, прокуратурой области объявлено сообщение о подозрении одному из депутатов Черкасского городского совета в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

Установлено, что 11 декабря указанный депутат горсовета во время проведения митинга на площади возле Черкасского городского совета, применил физическую силу к работнику правоохранительного органа во время охраны им общественного порядка. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства. Досудебное расследование продолжается, в ближайший срок уголовное производство будет направлено в суд.

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Как стало известно УНИАН из источников близких к официальным, подозрение объявлено депутату Черкасского горсовета Максиму Булатецкому, сыну кандидата в народные депутаты от оппозиции по и/о №194 на довыборах 15 декабря Николая Булатецкого. Прокуратура инкриминирует ему, что он разорвал цепь охраны, вызвал толкотню и повредил униформу работников милиции. 23 декабря он опять должен прибыть к следователю для дачи показаний по делу.

В интервью черкасским СМИ Максим Булатецкий сказал, что считает открытое прокуратурой уголовное производство политическим давлением на него и его семью.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Черкассах у здания Черкасской мэрии депутаты горсовета и активисты Евромайдана после столкновения с милицией повесили на флагшток флаг Евросоюза. В этом им препятствовали несколько десятков бойцов спецподразделения милиции «Грифон» и патрульно-постовой службы. Через час неизвестные украли флаг ЕС с флагштока на площади перед Черкасским горсоветом.