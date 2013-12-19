Яценюк: Для отставки Кабмина не хватает 3 голосов

Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк во время выступления на Майдане Независимости, сообщает TVi.

По теме: Для отставки правительства не хватает 9 подписей - Яценюк

"Мы собираем подписи под резолюцией недоверия Кабинету министров. Нам фактически осталось три подписи, чтобы было 226 депутатов для отставки правительства Азарова", - сказал он.

Яценюк также сообщил, что среди желающих отправить правительство в отставку есть и представители КПУ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря оппозиции для отставки правительства не хватало 9 подписей.