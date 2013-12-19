Яценюк: Для отставки Кабмина не хватает 3 голосов
00:23, 19 декабря 2013Политика
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Для отставки Кабинета министров Украины не хватает трех подписей народных депутатов.
Яценюк: Для отставки Кабмина не хватает 3 голосов
Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк во время выступления на Майдане Независимости, сообщает TVi.
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"Мы собираем подписи под резолюцией недоверия Кабинету министров. Нам фактически осталось три подписи, чтобы было 226 депутатов для отставки правительства Азарова", - сказал он.
Яценюк также сообщил, что среди желающих отправить правительство в отставку есть и представители КПУ.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря оппозиции для отставки правительства не хватало 9 подписей.
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