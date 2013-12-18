ООН: Запад Африки стал главным маршрутом наркоторговли

По словам генерального секретаря, примерная стоимость перевозимого тем маршрутом кокаина равна 1,2 млрд долларов в год, сообщает ВВС Украина.

Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с тем, что к наркоторговле все активнее привлекаются террористические организации.

Он сказал, что на территории Западной Африки уже более миллиона наркоманов, а сам регион стал местом изготовления некоторых видов наркотиков (например, метамфетамина).

ООН призывает страны региона вести совместную борьбу с контрабандой наркотиков.