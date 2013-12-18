ООН: Запад Африки стал главным маршрутом наркоторговли
22:44, 18 декабря 2013Политика
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Западная Африка стала одним из главных транзитных путей для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Европу, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на заседании Совета Безопасности ООН.
Западная Африка стала одним из главных транзитных путей для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Европу
По словам генерального секретаря, примерная стоимость перевозимого тем маршрутом кокаина равна 1,2 млрд долларов в год, сообщает ВВС Украина.
Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с тем, что к наркоторговле все активнее привлекаются террористические организации.
Он сказал, что на территории Западной Африки уже более миллиона наркоманов, а сам регион стал местом изготовления некоторых видов наркотиков (например, метамфетамина).
ООН призывает страны региона вести совместную борьбу с контрабандой наркотиков.
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