Завтра Янукович расскажет все украинцам в прямом эфире
15:50, 18 декабря 2013Политика
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В четверг, 19 декабря, в 12.00 Президент Украины Виктор Янукович даст интервью представителям украинских СМИ.
Янукович пообщается с журналистами.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Интервью в прямом эфире будет транслировать Первый Национальный телеканал.
Напомним, 17 декабря Россия и Украина договорились о снижении цены на газ. Также РФ купит евробонды Украины на $15 млрд в 2013 и 2014 годах. При этом Путин заверил, что вопрос вступления Украины в ТС не обсуждался.
В последний раз Янукович общался с журналистами четырех телеканалов 2 декабря.
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