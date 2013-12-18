Завтра Янукович расскажет все украинцам в прямом эфире

15:50, 18 декабря 2013
Политика
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В четверг, 19 декабря, в 12.00 Президент Украины Виктор Янукович даст интервью представителям украинских СМИ.  

Янукович пообщается с журналистами.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Интервью в прямом эфире будет транслировать Первый Национальный телеканал.

Напомним, 17 декабря Россия и Украина договорились о снижении цены на газ. Также РФ купит евробонды Украины на $15 млрд в 2013 и 2014 годах. При этом Путин заверил, что вопрос вступления Украины в ТС не обсуждался.

В последний раз Янукович общался с журналистами четырех телеканалов 2 декабря.

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