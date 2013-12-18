Оппозиция не допустит принятия госбюджета-2014 вне стен Рады

Оппозиция не допустит принятия парламентским большинством закона о государственном бюджете на 2014 год не в сессионном зале Верховной Рады, а в другом помещении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции партии “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он сказал: “Их цель - это исподтишка украсть миллиардные средства украинского народа, и без процедуры рассмотрения. И, скорее всего, они это хотят сделать опять на Банковой, как они это уже делали в подворотнях (УНИАН: 4 апреля на заседании парламентского большинства, которое проходило в комитетах ВР на Банковой, был принят ряд законов)”.

По словам Яценюка, во время совещания оппозиция предостерегла председателя ВР Владимира Рыбака и всех народных депутатов, что “идти на Банковую и делить миллиардные средства народа Украины является преступлением”.

Яценюк напомнил, что с прошлого заседания на Банковой “мы так и не получили списки народных депутатов, которые принимали участие в том заседании, потому что их там не было 226”. Он считает, что и в этот раз не будет 226 народных депутатов.

“Поэтому мы не допустим нарушения процедуры. Страна должна знать, куда идут народные налоги, что будет финансироваться и каким образом принимается закон о государственном бюджете”, - подчеркнул Яценюк.

“Мы предостерегаем председателя парламента и Партии регионов от попыток проводить заседание Верховной Рады Украины в подвале и делить народные деньги на колене, как они собираются это сделать”, - подчеркнул Яценюк.

Кроме этого, Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок подчеркнул, что проект госбюджета не обсуждался в парламентских комитетах и депутаты также не знакомились с ним.