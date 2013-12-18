Заключенный представился милиционером и обманул по телефону женщину на 3 тыс грн

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

В ОСО корреспонденту УНИАН уточнили, что событие произошло еще в сентябре этого года, но мошенник разоблачен только на текущей неделе.

По данным милиции, злоумышленник позвонил по телефону на домашний телефон 59-летней жительницы Днепродзержинска, представился работником милиции и сообщил, что ее внук находится в милиции.

За не привлечение его к уголовной ответственности неизвестный потребовал перевести 5 тыс. грн на указанный им счет платежной карточки. Женщина смогла перечислить лишь 3 тыс. грн.

Только после этого она позвонила по телефону внуку и узнала, что с ним все в порядке. Парень узнал, что его бабушку обманули и обратился в милицию. По указанному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования было установлено, что звонок совершил 33-летний осужденный одной из колоний соседней с Днепропетровской области. Вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого злоумышленник звонил потерпевшей, изъят. Преступник, уроженец Днепродзержинска, с 2010 года отбывает наказание за грабеж.