Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак зашел в сессионный зал ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, поскольку президиум и трибуна парламента заблокированы оппозицией, а также заблокирован вход в президиум, то Рыбак зашел в сессионный зал через двери возле пресс-пойнта в той части зала, где размещается фракция Партии регионов.

Рыбак пообщался с народными депутатами от Партии регионов, затем прошел к заблокированной трибуне, где разговаривает с депутатами от ВО “Свобода”.