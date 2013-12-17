Рыбак зашел в сессионный зал ВР
16:33, 17 декабря 2013Политика
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Оппозиция заблокировала вход в президиум ВР стулом.
Рыбак в ВР
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак зашел в сессионный зал ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, поскольку президиум и трибуна парламента заблокированы оппозицией, а также заблокирован вход в президиум, то Рыбак зашел в сессионный зал через двери возле пресс-пойнта в той части зала, где размещается фракция Партии регионов.
Рыбак пообщался с народными депутатами от Партии регионов, затем прошел к заблокированной трибуне, где разговаривает с депутатами от ВО “Свобода”.
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