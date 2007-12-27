Ющенко думает, что в МЧС готовы не снимать ЧАЭС с эксплуатации еще лет 50
«Дальше затягивать уже нельзя»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает новое руководство Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы в двадцатидневный срок подготовить план снятия с эксплуатации ЧАЭС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, представляя работникам МЧС нового министра Владимиру ШАНДРУ.
Как отметил В.ЮЩЕНКО, у него создается впечатление, что некоторые руководители министерства готовы, чтобы ЧАЭС не снималась с эксплуатации еще лет 50. В связи с чем Президент дает 20 дней для подготовки плана снятия ЧАЭС с эксплуатации.
По словам В.ЮЩЕНКО, план должен предусматривать, какие ресурсы для этого необходимы.
Отдельно Президент выделил проблему построения объекта «Укрытие» на ЧАЭС.
В.ЮЩЕНКО настаивает, чтобы в первом квартале будущего года был заложен «первый камень» объекта.
«Дальше затягивать уже нельзя», - сказал В.ЮЩЕНКО.