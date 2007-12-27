Кого Украина выбрала бы Президентом в это воскресенье (опрос)

Если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то 24,4% граждан поддержали бы на эту должность Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «ФОМ-Украина», которые представил сегодня в Киеве генеральный директор компании Александр БУХАЛОВ.

19,8% граждан поддержали бы Юлию ТИМОШЕНКО, а 12,7% респондентов проголосовали бы за Виктора ЮЩЕНКО. При этом 15,1% опрошенных затрудняются с ответом, а 7,9% респондентов проголосовали бы против всех.

Также опрос показал, что 60% украинцев не одобряют действий действующего Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

31,5% респондентов благосклонно относятся к действиям главы государства, а 8,5% опрошенных затрудняются с ответом.

В свою очередь на вопрос: “Как Вы сегодня оцениваете роботу В.ЮЩЕНКО в должности Президента Украины”, оценку “отлично” Президенту готовы поставить 4,1% опрошенных, “хорошо” - 17,8% респондентов, а удовлетворительно - 28,3%. Также 25,3% опрошенных оценивают работу Президента как “плохую”, а 19,4% - “очень плохую”. При этом 4,6% респондентов затрудняются с ответом.

Исследование проводилось 14-23 декабря методом интервью по месту жительства респондента. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов из 160 населенных пунктов Украины. Погрешность составляет 2,2%.