«Батькивщина» может оспорить результаты выборов в 132-м округе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления, отвечая на вопрос о дальнейших действиях относительно результатов выборов в этом округе.

«Сегодня после того, как будет обработано 100% всех протоколов, срочно будет собираться штаб, будем решать эти вопросы», - сказал он.

Депутат отметил, что все нарушения в избирательном процессе фиксировались, в частности, «карусели» и подкуп избирателей.

«Мы будем стараться что-то сделать, будем подавать в суд. Все это зафиксировано», - сказал Апостол.

Напомним, Председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов (самовыдвиженец) с результатом 47,78% голосов одержал победу на повторных выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу №132.