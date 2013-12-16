В ПР заявляют, что миссия ПАСЕ оценила работу ЦИК на повторных выборах

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции ПР Иван Попеску, комментируя заключения ПАСЕ о выборах, прошедших в воскресенье, 15 декабря, в Украине.

«Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютно объективно оценила работу Центральной избирательной комиссии, которая в короткие сроки смогла организовать повторные выборы в пяти округах. Она признала как компетентность, так и легитимность ЦИК как органа, который дает окончательный вердикт относительно результатов выборов по тому или иному округу», - сообщил парламентарий.

«Верховная Рада Украины приложила все усилия для того, чтобы в ноябре этого года проголосовать за изменения в избирательное законодательство. И мы должны и дальше работать в сотрудничестве с Венецианской комиссией для разработки нового Избирательного кодекса, который необходимо принять перед следующими выборами. Но принимать законы нужно в парламенте. Поэтому всю работу следует перенести с улиц в Верховную Раду Украины – она должна стать не только площадкой для дискуссий, но и принимать законы, выполнять обязательства, которые Украина взяла как перед Советом Европы, так и перед Европейским Союзом», - подытожил Иван Попеску.