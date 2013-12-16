В Крыму на внеочередных выборах поселковых голов победили кандидаты от Партии регионов.  

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской республиканской организации Партии регионов, 15 декабря состоялись внеочередные выборы поселковых голов Симеиза (Большая Ялта), пгт Мирный (Евпатория) и поселка Новофедоровка (Сакский район).

На всех выборах победили кандидаты от Партии регионов с большим отрывом от соперников.

По предварительным данным, на внеочередных выборах головы Симеизского поселкового совета победил кандидат от Партии регионов Юрий Ломенко. По предварительным данным, за него проголосовали 84,65% избирателей, пришедших на избирательные участки. Явка избирателей составила 69,6%.

На внеочередных выборах головы Новофедоровского поселкового совета (Сакский район), по предварительным данным, большинство голосов получил кандидат от Партии регионов Виктор Федоров. За него проголосовали 86,3% избирателей, пришедших на избирательные участки.

На внеочередных выборах головы Мирновского поселкового совета, по предварительным данным, большинство голосов получил кандидат от Партии регионов Анатолий Симех. За него проголосовали 71,4% избирателей, пришедших на избирательные участки. Явка избирателей составила 48,8%.