В Киев на поддержку Януковича едет 1 тысяча крымчан

Согласно сообщению, сегодня на центральной площади Симферополя прошел очередной митинг в поддержку Президента и по защите интересов крымчан. В митинге приняли участие представители всех регионов Крыма. Сторонники Януковича держали в руках плакаты с надписями: «Нет «оранжевому» государственному перевороту», «Фашизм не пройдет!», «Нет иностранному вмешательству в дела Украины» и скандировали «Крым! Президент! Украина!», «Мы регионы — нас миллионы».

По результатам митинга более 1 тысячи крымчан отправились в Киев для участия во всеукраинском митинге «Сохраним Украину!» в поддержку курса Президента и Правительства Украины.

Такие митинги в Симферополе будут проходить регулярно, пока общественная и политическая ситуация в Украине не стабилизируется.

Как сообщал УНИАН, по данным КРО ПР, 15 декабря еще около тысячи крымчан отправились в Киев для участия в акции в поддержку курса Президента.

Пресс-служба сообщала, что поездки организованы за счет средств, собранных Общественным штабом по стабилизации политической ситуации. Запись желающих продолжается во всех общественных приемных Партии регионов в городах и районах Крыма.