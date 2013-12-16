Власти Киева перенесли в районы общегородские праздничные мероприятия к Новому году.

Об этом сказала директор Департамента культуры КГГА Светлана Зорина, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, по словам Зориной, отменено проведение двух концертов на Майдане Незалежности из-за невозможности установки там сцены и необходимого оборудования, в частности, концерт для детей, который планировалось провести 19 декабря во время церемонии зажигания главной елки страны, и новогодний концерт, который должен был состояться в ночь с 31 декабря на 1 января.

«В настоящее время мы не видим возможности проведения этих мероприятий. Вместе с тем, по возможности все другие мероприятия будут перенесены в районы, в частности, парад Дедов Морозов, который, скорее всего, состоится в Голосеевском. В Центральном парке культуры и отдыха под аркой Дружбы народов будет установлен дом Деда Мороза и залит каток. Кроме того, в Мариинском парке состоится новогодне-рождественская ярмарка», – отметила Зорина.

Она также сообщила, что программа запланированных мероприятий и место их проведения вскоре появится на сайте Департамента культуры.