Луганск отправил на "антимайдан" в Киев спецпоезд из 19 вагонов

Как передает корреспондент УНИАН, в составе 18 плацкартных вагонов и 19-й вагон купейный - штабной. Общее число выехавших участников - более 1000 человек. За редким исключением выехавшие – мужчины, шахтеры угольных предприятий области.

На вокзале за отправкой отъезжающих наблюдали заместитель председателя Луганского областного совета Юрий Хунов и заместитель Луганского городского головы Александр Ткаченко.

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По словам проводников поезда, шахтеры прибудут в Киев рано утром, а в 22.00 этим же поездом уедут назад.

Как сообщил журналистам Ткаченко, на смену вернувшимся шахтерам в субботу отправится еще один состав.

Кроме того, по словам Ткаченко, также сегодня людей отправляли и автобусами, но сколько он и сам не знает.

Сегодня же мэр Луганска Сергей Кравченко в своем обращении к землякам заявил, что меньше чем за сутки более 1500 жителей Луганска откликнулись на призыв поддержать действующую законно избранную власть и поехать в Киев.

«Мы не допустим разрушения экономики, нашим детям нужно сильное, надежное государство, в котором они будут хозяевами, уверенными в завтрашнем дне. Мы не допустим провокаций и предлагаем мирным путем решить все существующие разногласия! В воскресенье вместе с моими земляками я выйду на площадь, чтобы принять участие в мирном собрании и высказать свою принципиальную позицию. Благодарю каждого из вас за понимание и поддержку! Спасибо, что не стоите в стороне и хотите принять участие в историческом событии для всей Украины», – заявил он.