Оппозиция утверждает, что Пшонка в Раде расскажет о расследовании событий 30 ноября и 1 декабря

Об этом Яценюк сказал журналистам после того, как лидеры оппозиции вышли от генерального прокурора, сообщает пресс-служба “Батькивщины”.

“Генпрокурор согласился прийти в парламент и отчитаться о событиях, происходящих 30 ноября и 1 декабря”, - сказал он.

Яценюк сообщил также, что генпрокурор получил обращение оппозиции относительно “необходимости установить порядок в “Беркуте”: “Генеральная прокуратура должна немедленно принять меры реагирования и обязать милицию нумеровать шлемы всех работников “Беркута”. Потому что это не последнее событие, когда “беркут” бьет людей, нарушает закон и ведет себя не как милиция, а как преступники".

"Меня обеспокоило заявление генпрокурора о том, что трудно указать сроки этого расследования. Предостерегаем генеральную прокуратуру от того, чтобы это расследование не спустили на тормозах”, - подчеркнул Яценюк.

Он сказал, что лица, причастные к этому делу, отстранены, “но ни один человек не арестован или взят под стражу”: “Мы хотели бы, чтобы это расследование было объективным. Студентов арестовали буквально за несколько часов, а высокопоставленных должностных лиц, которые давали указание бить людей, никто не арестовывает и не принимают никаких мер пресечения по отношению к ним”.

Относительно сегодняшнего Согласительного совета парламента, он подчеркнул: “Виктор Янукович не сделал шага по отставке правительства. Поэтому мы ждем решения Януковича относительно этого правительства. Этот вопрос решается не в парламенте, а в кабинете президента”