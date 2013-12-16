ЦИК обработал 55% протоколов на выборах в пяти округах

Лидером в 94-м избирательном округе, Киевская область (36,29% обработанных протоколов) остается Руслан Бадаев (60,68%). Его ближайший конкурент Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко) набрал всего 19,8%.

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В округе 132 в Николаевской области (61,95% протоколов) конкурентов опережает Аркадий Корнацкий (Батьківщина) - 47,19% голосов. За ним с минимальным разрывом идет Николай Круглов (46,72%), сообщает Украинская правда.

В Черкасской области в 194-м округе (81,92% протоколов) 52,67% голосов получил Михаил Поплавский, 36,59% - Николай Булатецкий (Батьківщина) в 197 - м (50,68%) 62,25% получил кандидат от Батьківщини Леонид Даценко, 24,7% - Сергей Червонопиский.

В Киеве (округ 223, 51,48% протоколов) первенство удерживает Виктор Пилипишин (45,08%). Свободовец Юрий Левченко получает 40,13%.

Согласно предварительным результатам экзит-полов соцгруппы Рейтинг, 15 декабря на повторных выборах в Верховную Раду в 132, 197 и 223 округах победили кандидаты от оппозиции.