Свобода отказывается признавать результаты выборов в 223 округе - Ильенко

Об этом Украинской правде заявил свободовец Андрей Ильенко.

"Экзит-пол показал, что Юрий Левченко побеждает с отрывом 17% и у нас нет оснований не доверять этому экзит-полу авторитетной группы Рейтинг", - сказал он.

При, по его словам, "сегодня мы видим, что власть путем фальсификаций: массового подкупа, изъятия бюллетеней, использования физического давления титушок и фальсификации протоколов - на тех участках, где побеждает Левченко, власть реально пошла на полную фальсификацию выборов".

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"На сегодня, по состоянию на 4-30 мы можем заявить, что выборов мы не признаем", - заявил Ильенко.

Ильенко добавил, что "полностью сфальсифицированы выборы в Черкассах (Николай Булатецкий от Батькивщины отозвал своих людей из комиссий - ред .), полностью сфальсифицированы выборы в Обухове и полностью сфальсифицированы выборы в Николаеве".

"По каневском округу, где Даценко, я полностью не могу сказать, но скорее всего, там тоже началась фальсификация", - отметил он.

"Я так подозреваю, что они не будут пускать ни одного оппозиционного кандидата на проблемных округах. Мы должны не признавать выборы. В этой стране выборы закончились", - подчеркнул он.

"Когда экзит-пол на 20% ошибается - это технически, теоретически невозможно. Это означает лишь то, что пока Янукович - президент, пока у нас существует эта политическая система, пока у нас существует это правительство, выборов в Украини больше не будет. Это надо понять. Никаких выборов 2015 года не будет. Выборы будут, когда Беркут не будет уставливать результаты выборов", - заявил оппозиционер.

"Ничего другого, кроме того, чтобы добиваться реальных достижений на Майдане и добиваться реальной смены власти, у нас не остается", - добавил он.

Ильенко отметил, что Свобода будет обжаловать результаты в судах "собирать материалы на фальсификаторов, чтобы их наказать, но мы понимаем, что и судов нет никаких в нашей стране".