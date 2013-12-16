ЦИК обработал треть голосов на выборах в пяти округах

Согласно предварительным результатам экзит-полов соцгруппы "Рейтинг", 15 декабря на повторных выборах в Верховную раду в трех округах победили кандидаты от оппозиции, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, депутат парламента от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что его политическая сила не признает результаты выборов по 223-у округу в Киеве. "Экзит-пол показал, что Юрий Левченко побеждает с отрывом 17%, и у нас нет оснований не доверять этому экзит-полу авторитетной группы "Рейтинг" , - сказал он. Сейчас, по словам Ильенко, после обработки почти 39% бюллетеней представитель власти Виктор Пилипишин побеждает кандидата от "Свободы" Юрия Левченко с отрывом в 6% голосов.