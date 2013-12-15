В Обухове наблюдатели одного из кандидатов зафиксировали массовый вброс бюллетеней
22:57, 15 декабря 2013Политика
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В Обухове (94-й избирательный округ) на одном из участков зафиксирован вброс пачки бюллетеней в избирательную урну.
В Обухове наблюдатели одного из кандидатов зафиксировали массовый вброс бюллетеней
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба кандидата в народные депутаты Юрия Кармазина.
«Нарушитель избирательного законодательства был задержан наблюдателями. Он передан правоохранителям. По факту нарушений составлен акт и подана жалоба», - говорится в сообщении.
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«Мы призываем правоохранителей расследовать этот случай. Также будем требовать, чтобы данные избирательной урны, куда бросили пачку бюллетеней, не учитывались при подсчете голосов на участке № 321327», - заявили в пресс - службе Кармазина.
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