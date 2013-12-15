"Батькивщина" заявляет, что выборы в Обухове проходят с массовыми фальсификациями

Сообщается, что уже по состоянию на 11:00 народные депутаты и наблюдатели выявили многочисленные факты нарушений избирательного законодательства.

В частности, «народным депутатом от “Батькивщины” Владимиром Арьевым в Василькове был задержан ”карусельщик” возле одного из участков, который во время задержания порвал списки тех, кто принимал участие в ”карусели” в пользу кандидата от власти Руслана Бадаева. В списках были отмечены лица, кто получил по 200 гривен за голос».

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В свою очередь, народный депутат Олег Ляшко задержал мужчину, который осуществлял подкуп избирателей на избирательном участке в райдоме культуры в городе Обухове. Кроме того, Ляшко сообщает о большом количестве ”титушек”, свезенных в округ.

Также возле избирательного участка на ул. Розы Люксембург в г. Василькове замечена группа молодых людей, которые по очереди заходят на участок и передают друг другу вынесенный с участка чистый бюллетень.

Возле обуховских УИК №№321335, 321331 и 321332 собираются молодые люди, которые прикрывают людей со списками. Те в свою очередь контролируют ”десятников”, которые приводят на участки людей для скупки голосов.

В с. Большая Бугаевка Васильковского района Киевской области наблюдатели от ОПОРЫ зафиксировали, что к УИК №320280 в 8:58 подъехала белая маршрутка с изображением символики Партии регионов с номерным знаком “ІО 00-13 КН”. После того явка на участке резко увеличилась.

Кроме этого, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что к УИК № 320336 округа № 94 (с. Устимовка Васильковского района Киевской области) с 9:15 подъезжают автобусы с избирателями, которые голосуют и отбывают. По состоянию на 9:30 всплеск явки на участке составлял 100 человек. Кроме того, некоторые избиратели показывают свои бюллетени на камеры, что запрещено согласно действующему законодательству.

Также общественные наблюдатели фиксируют в селе Гусачевка Обуховского района Киевской области факт выдачи избирательных бюллетеней без наличия паспортов.

Объединенная оппозиция ”Батькивщина” требует от представителей правоохранительных органов оперативно реагировать на фальсификацию выборов и предупреждает всех фальсификаторов, что они будут обязательно привлечены к уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства.