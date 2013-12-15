В Одессе состоялся митинг в поддержку киевского Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию, состоявшуюся на Приморском бульваре, пришли около 400 человек. Митинг проходил по принципу свободного микрофона, без партийной символики. Многие присутствующие набросили на плечи флаги Европейского союза и Украины. Также активисты «Евромайдан-Одесса» раздавали людям флажки (маленькие копии) Евросоюза и Украины.

Многие пришли поддержать Народное вече в Киеве с маленькими детьми.

Читайте также: Из Одессы выехали три поезда со студентами для участия в провластных митингах

Манифестанты читали стихи и пели, скандировали: «Банду геть!», «Януковича пiд арешт!». Они держали плакаты: «Символ майдана – наша Руслана! Это и плаям. и Жанна Д’Арк. Где ваши символы? Кто ваши лидеры? В чем ваши ценности, антимайдан?», «Евросоюз – народу – одесситам!» и т. д.

Также во время акции люди пели Гимн одесского Евромайдана, написанный бывшими КВН-щиками. Это - ремейк на «Прогулку по Одессе» группы «Бастион» Игоря Ганькевича.

Во время митинга проводился сбор теплой одежды для столичных манифестантов и пожертсований в пластиковый бутыль с надписью: «Допомога №1. Вiдставка Януковича».