ЕС хотел бы получить объяснения по ситуации с Соглашением лично от Януковича - глава МИД Литвы

Об этом сообщил РИА Новости глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

На прошлой неделе Еврокомиссар Штефан Фюле провел переговоры в Брюсселе с первым вице-премьером Украины Сергеем Арбузовым, который на пресс-конференции после встречи заявил, что Украина скоро подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. По его словам, у страны есть для этого политическая воля. Затем президент Украины Виктор Янукович заявил о возможных отставках правительственных чиновников, занимавшихся подготовкой проекта соглашения об ассоциации с ЕС.

"ЕС, конечно, всегда готов (подписать соглашение), мы об этом не раз сообщали. Но после комментариев президента Януковича в пятницу во время круглого стола, когда он заявил, что этот договор об ассоциации противоречит национальным интересам Украины нам, конечно, нужны разъяснения - что это значит Готовить к подписи договор, который, по мнению одной из сторон, противоречит национальным интересам, наверное, было бы не логично", - сказал министр президентствующей в ЕС Литвы.

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"Глава государства за страну отвечает и если говорит какое-то мнение, то мы его и уважаем, это мнение. Нам трудно сейчас по-другому себя вести. Если кто-то говорит по-другому, так это его проблемы, наверно. Тут надо слушать, что глава государства говорит. Если он решит уточнить эту позицию, тогда мы будем изучать эту позицию. А пока мы имеем информацию такую, какая есть", - добавил Линкявичус.

В воскресенье еврокомиссар Штефан Фюле написал в своем микроблоге в Twitter, что Евросоюз приостанавливает работу по соглашению с Украиной об ассоциации. По его словам, он обсуждал вопрос готовности подписания торгового соглашения с Арбузовым, но ответа от правительства Украины не получил. В воскресенье вечером пресс-секретарь украинского премьера Виталий Лукьяненко сказал РИА Новости, что правительство Украины решительно настроено на продолжение переговоров с ЕС по соглашению об ассоциации.