Украина подпишет Ассоциацию, как только будут сняты проблемные вопросы - Арбузов

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Арбузов заявил после переговоров с комиссаром ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефаном Фюле в Еврокомиссии после переговоров, длившихся три с половиной часа.

”Я подтверждаю, что у нас есть политическая воля к подписанию Соглашения об ассоциации и вот почему мы здесь. Мы готовы будем подписать тогда, когда отработаем все проблемные вопросы, которые мы сегодня обсуждали”, -сказал Арбузов на совместной пресс-конференции с Фюле.

”Мы сегодня продолжили переговоры с ЕС для устранения препятствий для подписания Соглашения об ассоциации. Состоялся плодотворный, нелегкий диалог. Мы договорились о начале диалога высокого уровня для того, чтобы обеспечить подписание Соглашения об ассоциации. Будет график переговоров, переговоры будут продолжены и скоро будем готовы к подписанию Соглашения”, - добавил Арбузов.

Комиссар Фюле сказал, что ЕС готов подготовить ”дорожную карту” для имплементации Соглашения об ассоциации и ускорения достижения соглашения Украины с Международным валютным фондом, чтобы дальше проводить консультации о выделении кредита stand by от МВФ.

Киев и МВФ ведут переговоры о кредите в размере 15 млрд долларов уже два года.