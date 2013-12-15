Провластный кандидат в 94-м округе заявляет, что на участки свозят провокаторов
Кандидат в народные депутаты от Партии регионов на повторных выборах в избирательном округе № 94 (г. Обухов Киевской области) Руслан Бадаев заявляет, что на участки свозят молодых людей для совершения провокаций.
Об этом говорится в заявлении Бадаева, переданном УНИАН.
”К нашим наблюдателям поступает информация о том, что к участкам подъезжают микроавтобусы с молодыми людьми крепкого телосложения, с удостоверениями журналистов. Из их разговоров понятно, что они будут регистрироваться на участках в качестве наблюдателей. Такие действия мы расцениваем как попытку совершения провокаций с целью блокирования избирательных комиссий во время подсчета голосов”, - заявил Бадаев.
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Он просит милицию выяснить цель пребывания неизвестных лиц возле избирательных участков в округе.
”Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием принять меры по обеспечению надлежащего общественного порядка и прекращения фактов нарушения избирательного законодательства”, - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, в 94-м округе баллотируются 38 кандидатов в народные депутаты.
Сегодня в пресс-службе партии «Батькивщина» заявили, что власть начала избирательный процесс в обуховском 94-м округе с массовых фальсификаций.