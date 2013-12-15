Участники митинга ПР в Киеве не собираются оставаться на ночь
Участники провластного митинга, который сейчас проходит в Мариинском парке Киева, не собираются оставаться на ночь
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие заявляют, что вечером разъедутся по домам.
Однако сейчас они продолжают организованными колоннами прибывать на митинг. Участники акции держат транспаранты с названиями населенных пунктов, из которых они прибыли, государственные флаги Украины и флаги Партии регионов.
В акции принимает участие около десяти тысяч человек.
Движение по ул.Грушевского от Европейской площади в сторону Мариинского парка перекрыто автобусами с правоохранителями, проход для людей также закрыт.
По словам правоохранителей, в парк можно попасть только со стороны метро “Арсенальная”.
Журналистов на территорию парка пропускают только по удостоверениям.
Улицы Садовая, Липская и Шелковичная также перекрыты автобусами с правоохранителями.