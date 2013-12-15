Участники митинга ПР в Киеве не собираются оставаться на ночь

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие заявляют, что вечером разъедутся по домам.

Однако сейчас они продолжают организованными колоннами прибывать на митинг. Участники акции держат транспаранты с названиями населенных пунктов, из которых они прибыли, государственные флаги Украины и флаги Партии регионов.

В акции принимает участие около десяти тысяч человек.

Движение по ул.Грушевского от Европейской площади в сторону Мариинского парка перекрыто автобусами с правоохранителями, проход для людей также закрыт.

По словам правоохранителей, в парк можно попасть только со стороны метро “Арсенальная”.

Журналистов на территорию парка пропускают только по удостоверениям.

Улицы Садовая, Липская и Шелковичная также перекрыты автобусами с правоохранителями.