В Обухове кандидат в нардепы украл у мужчины деньги и телефон - милиция

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в Киевской области, сегодня утром в милицию пришел Лозовый с гражданином и сказал, что тот пытается подкупить избирателей. В то же время кандидат в народные депутаты отказался ждать составления протокола в связи с этим, заявив, что милиция сама должна разбираться, и покинул райотдел милиции.

В дальнейшем выяснилось, со слов доставленного в милицию гражданина, что Лозовый отобрал у него силой 1200 грн и мобильный телефон, о чем потерпевший написал соответствующее заявление.

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Также в милиции сообщили, что со стороны другого кандидата в народные депутата Руслана Бадаева поступила информация о том, что на избирательные участки города подтягиваются молодые люди спортивной внешности, которые выдают себя за журналистов и наблюдателей. Кроме того, инициируются попытки подкупа избирателей неизвестными, которые представляются якобы доверенными лицами Бадаева.

В милиции отметили, что вся полученная информация будет проверяться и будут приняты соответствующие меры для недопущения нарушений избирательного законодательства.

Как сообщал УНИАН, «Батькивщина», ВО «Свобода» и «УДАР» призвали поддержать на выборах 15 декабря в 94-м округе представителя Радикальной партии Андрея Лозового.