КИУ сообщает о распространении листовок с призывом бойкотировать выборы на Черкасщине

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Твиттере.

По данным КИУ, призывы подписано именем кандидата в депутаты Леонида Даценко. Вместо участия в выборах людям предлагают ехать на Евромайдан.

Напомним, сегодня в Украине проходят повторные выборы в Верховную Раду в пяти округах, результаты предыдущих выборов в которых были признаны не достоверными. В ЦИК сообщают, что процесс голосования проходит спокойно.