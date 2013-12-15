КИУ сообщает о распространении листовок с призывом бойкотировать выборы на Черкасщине
11:43, 15 декабря 2013Политика
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В 197 округе в Черкасской области разбросаны листовки с призывом к бойкоту выборов
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Твиттере.
По данным КИУ, призывы подписано именем кандидата в депутаты Леонида Даценко. Вместо участия в выборах людям предлагают ехать на Евромайдан.
Напомним, сегодня в Украине проходят повторные выборы в Верховную Раду в пяти округах, результаты предыдущих выборов в которых были признаны не достоверными. В ЦИК сообщают, что процесс голосования проходит спокойно.
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