Рыбачук рассказал, как подписание коалиции было связано с футболом

Глава секретариата президента Олег Рибачук заявляет, что невыполнение договоренностей среди членов коалиции может привести к распаду коалиции и отставке кабинета министров.

"В соглашении предполагается механизм действия в случае его нарушения. Коалиция распадется", - указал он в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос о методах контроля над выполнением договоренностей между членами коалиции.

"Выход из коалиции - это автоматическая отставка правительства и, я думаю, и руководства верховной рады", - сказал он.

Рыбачук также добавил, что "Конституция дала такие инструменты".

В то же время председатель секретариата напомнил, что, когда украинская футбольная команда проиграла испанцам 4:0 на Чемпионате мира, "на второй день прозвучало заявление о том, что коалиция зашла в тупик, и "Наша Украина" вышла из процесса".

"Потом, когда результат следующего матча был успешным, я так пришел к президенту утром, говорю, вот пошел позитив. Уже выиграли в футбол, наверное, сейчас пойдет прогресс и в формировании коалиции. Прошло время, смотрю - у нас коалиция", - рассказал глава секретариата.

"У нас через несколько часов матч, я не хочу связывать результаты матча с перспективами коалиции", - подчеркнул он.

"Но я хочу, чтобы мы вместе с вами пожелали нашей команде победы, чтобы мы вместе с вами пожелали нашей коалиции много лет успешной деятельности", - добавил Рыбачук.

"Украинская правда"