Лидеры оппозиции встретились с сенатором Маккейном

Как сообщили УНИАН в пресс - службе «УДАРа», во время разговора с сенатором Кличко отметил, что Украина переживает важный исторический момент, который обусловит дальнейшее развитие государства - в сторону демократии или диктатуры, и «именно сейчас государству нужна всевозможная поддержка друзей Украины за рубежом».

Лидер «УДАРа» подчеркнул, что моральной поддержки недостаточно.

«Нужны действия и давление на правительство, которое бы сделало невозможным применение силы против мирных демонстрантов. Именно поэтому мы призываем правительство США ввести персональные санкции в отношении должностных лиц, виновных в применении силы против мирных демонстрантов», - заявил Кличко.

Лидеры оппозиции выразили надежду, что Джон Маккейн поддержит рассмотрение этого вопроса в Сенате США.

Как сообщал УНИАН, накануне группа сенаторов представила проект резолюции, в котором призвали правительство США рассмотреть вопрос о санкциях в отношении украинских чиновников в случае дальнейшего насилия в отношении мирных демонстрантов.