Бессрочный митинг ПР в поддержку курса Януковича будет продолжен в Мариинском парке

Бессрочный митинг Партии регионов в поддержку курса президента Виктора Януковича будет продолжен в Мариинском парке в Киеве.

Об этом заявил первый заместитель лидера парламентской фракции ПР Михаил Чечетов, сообщила пресс - служба партии.

При этом Чечетов отметил, что участники этого митинга «выражают свою поддержку действиям власти и выступают за сохранение мира и общественного порядка, а также недопущение эскалации конфликта и раскола страны».

«Наш мирный митинг бессрочный, он продлится до тех пор, пока не будет стабилизирована ситуация в стране», - подытожил политик.

Как сообщал УНИАН, на Европейской площади в Киеве, где сегодня состоялся многотысячный митинг с участием привезенных в столицу людей в поддержку власти, ближе к вечеру начали разбирать сцену.

В Партии регионов заявляли, что в субботу на Европейской площади столицы собралось около 200 тыс. сторонников курса Януковича. В правоохранительных органах заявили о 60 тыс, а, как отметили некоторые СМИ, Европейская площадь не может поместить более 20 тыс человек.