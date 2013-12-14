Митингующие регионалы начали расходиться

Участники митинга в поддержку курса Президента Виктора Януковича начали покидать Европейскую площадь Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, люди идут с площади в направлении речного вокзала по Владимирскому спуску, к Мариинскому парку, где на площади возле Верховной Рады несколько дней подряд продолжается митинг, организованный Партией регионов.

В настоящее время на Европейской площади еще остается около 700 человек, выступления артистов со сцены прекратились, коммунальные службы начали убирать мусор, оставленный митингующими.

В то же время на Майдане Незалежности продолжается акция сторонников евроинтеграции. На главной площади столицы присутствует свыше 10 тыс.человек. Нарушений правопорядка пока нет.

Как сообщал УНИАН, в Партии регионов заявляли, что сегодня на Европейской площади столицы собралось около 200 тыс. сторонников курса Януковича.

Акция, организованная Партией регионов на Европейской площади, имеет название «Сохраним Украину!».

На эту акцию, которая проводится в противовес Евромайдану, ПР привезла активистов со всей Украины.

В свою очередь в милиции сообщали, что в митинге на Европейской площади участвовали около 60 тыс. человек.