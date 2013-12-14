Милиция насчитала на митинге сторонников Президента 60 тысяч участников

В митинге в поддержку курса Президента Виктора Януковича, проходящем на Европейской площади Киева, принимают участие около 60 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

“По состоянию на 13 час. в митинге на Европейской площади принимали участие ориентировочно 60 тысяч человек”, - отметили в милиции, заметив, что на данное время нарушений общественного порядка нет.

Как сообщал УНИАН, в Партии регионов заявляли, что сегодня на Европейской площади столицы собралось уже около 200 тыс. сторонников курса Януковича.

При этом в ПР подчеркнули, что «среди них много киевлян, которые пришли поддержать альтернативную точку зрения, отличающуюся от той, которая пропагандируется на соседней площади с Европейской, – Майдане Незалежности».

Акция, организованная Партией регионов на Европейской площади, имеет название «Сохраним Украину!».

На эту акцию, которая проводится в противовес Евромайдану, ПР привезла активистов со всей Украины.