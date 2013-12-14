Узаконивание однополых браков не входит в перечень требований ЕС - оппозиция

Заявления премьер-министра Николая Азарова о требованиях ЕС узаконить однополые браки для введения безвизового режима является сознательным и злоумышленным искажением фактов.

Об этом заявил народный депутат от «УДАРа», председатель парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак, комментируя сегодняшнее выступление Азарова во время митинга на Европейской площади, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

По словам Чумака, главное требование ЕС для введения безвизового режима – это принятие эффективного антикоррупционного законодательства, включающего в себя положение о большей прозрачности закупок государственных предприятий. Однако правительство Азарова пытается заблокировать рассмотрение соответствующего законопроекта, внесенного в парламент представителями четырех парламентских фракций, выдумывая дополнительные абсурдные «требования» со стороны ЕС, которые не имеют ничего общего с реальностью, отметил депутат.

Второе ключевое требование для введения безвизового режима со стороны ЕС, как напоминает Чумак, – принятие изменений в Кодекс законов о труде, которые запрещают дискриминацию представителей разных меньшинств в их трудовых правах.

«Попытки господина Азаров привязать к этому однополые браки – полностью неадекватные», - подытожил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, Азаров на митинге сторонников власти на Европейской площади заявил, что условием введения безвизового режима с ЕС является необходимость узаконить однополые браки, к чему Украина не готова.

«Мы должны еще выполнить целый ряд условий. А какие это условия, знаете или нет? Мы должны узаконить однополые браки, мы должны принять закон о равенстве сексуальных меньшинств», - сказал, в частности, Азаров.