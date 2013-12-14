Украина не готова к однополым бракам и повышению тарифов на газ - Азаров

Украина на сегодняшний день не готова к тому, чтобы узаконить однополые браки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня на митинге на Европейской площади в Киеве.

Также он подчеркнул, что лидеры оппозиции дезинформируют людей, подавая информацию об ассоциации как, по сути, вступление Украины в ЕС.

«Теперь еще несколько слов об этом Соглашении об ассоциации. Они выступают, эти так называемые лидеры, и рассказывают сказки типа того - подписали соглашение и завтра без виз будем ехать в Европу. Ничего подобного. Мы должны еще выполнить целый ряд условий. А какие это условия, знаете или нет? Мы должны узаконить однополые браки, мы должны принять закон о равенстве сексуальных меньшинств. Готово наше общество к этому? (Участники митинга ответили «нет» - УНИАН). Наши церкви выступают категорически против, и православная церковь Киевского патриархата и греко-католическая церковь, и православная церковь Московского патриархата. Все священники, все верующие выступают против. Надо работать, надо договариваться, но сейчас мы не готовы к этому», - сказал Азаров.

Также Азаров отметил, что Украина не готова к введению биометрических паспортов.

«Второе условие — мы должны ввести биометрические паспорта и взять у всех отпечатки пальцев. Готовы мы на это пойти? (Участники митинга ответили «нет» - УНИАН). Поэтому не так просто нам сделать этот безвизовый режим», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что в Соглашении об ассоциации отсутствуют пункты, декларирующие возможность членства Украины в ЕС в перспективе.

Кроме того, Азаров рассказал о необходимости повышения тарифов на газ в случае подписания соглашения об Ассоциации с ЕС.

«Вы готовы согласиться на то, чтобы в два раза увеличить жилищно-коммунальные услуги? (в ответ митингующие ответили «нет» - УНИАН). И мы на это не готовы. Мы не можем ошибки прежнего правительства возлагать на плечи наших людей», - сказал Азаров.

Он также заявил, что правительство не готово отказаться от государственной поддержки угольной промышленности. При этом Азаров, услышав поддержку от митингующих, отметил, что поддержка в этих вопросах может быть и у тех, кто собрался на Евромайдане.

«Я хочу сказать еще раз, вот тот Майдан (Евромайдан - УНИАН), который стоит рядом, - он готов на это пойти (повышение тарифов - УНИАН)? Нет, он тоже не готов. Но его лидеры об этом им не говорят. Они им рассказывают сказки», - сказал Азаров.

При этом он еще раз подчеркнул, что на сегодняшний день МВФ по-прежнему предлагает Украине кредит в размере 4 млрд долл. вместо 15 млрд, необходимых для страны.