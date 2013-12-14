В Ивано-Франковске супруги-пенсионеры в поддержку Евромайдана пожертвовали 10 тыс. грн
Пенсионеры из Ивано-Франковска Михаил Кравчук и Мирослава Калина пожертвовали 10 тыс. грн для отправки людей из Ивано-Франковска в поддержку киевского Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом местным журналистам сообщил представитель штаба национального сопротивления диктатуре Дмитрий Чуйко.
По его словам, 89-летний Михаил Кравчук с женой по состоянию здоровья не могут поддержать главный Майдан страны физически, поэтому решили помочь материально.
«Мне очень болит то, что сейчас происходит в стране. Украинцам нужно бороться за свою независимость, поэтому нужно ехать на Майдан. Мы с женой посчитали, что 10 тыс. грн. должно хватить для того, чтобы отправить большой автобус с активистами в Киев», - заметил пенсионер.
Дедушка говорит, что очень хочет с женой дожить до того момента, когда Украина наконец станет «счастливой страной счастливых людей».
«Мы так с женой советуемся, чтобы Бог дал дожить до новой Украины», - говорит пенсионер.
Приняли пожертвования от пенсионеров представители Ивано-Франковского штаба национального сопротивления у них дома.
Чуйко заметил, что супруги в месяц тратят на лекарства от 800 до 1000 гривен, однако не пожалели тех средств, которые годами откладывали, в поддержку позитивных перемен в стране.
«На победу!», - говорит дедушка, выкладывая в ящик стопки купюр.
По мнению Чуйко, этих средств хватит, чтобы отправить в Киев двухэтажный автобус, а это более 70 человек.