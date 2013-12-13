Евросоюз выделит 12,5 млн евро на безопасность в странах Африки

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Еврокомиссии. Средства пойдут на создание «Управляющей, контролирующей, коммуникационной и информационной системы», которую предполагается создать за два года в рамках действующей программы African Peace Facility.

Созданная система будет обеспечивать защиту данных, передачу аудио- и видеоинформации через спутниковую связь между странами Африканского союза, региональными организациями и миротворческими миссиями. Она также предполагает создание информационных систем для передачи указаний, отчетов и карт для командования миротворческих операций.

Читайте также: Украина и Польша совместно будут модернизировать вооружение в Африке и Азии

"Это программа - один из конкретных результатов сотрудничества Африки с ЕС, которое нацелено на создание способностей для преодоления кризиса в Африке в долгосрочной перспективе", - отметила глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

Как говорится в пресс-релизе, African Peace Facility вносит большой вклад в укрепление системы безопасности в регионе и помогла проведению миротворческих операций в Сомали и Мали. При этом African Peace Facility не покрывает траты, связанные с военным снаряжением.