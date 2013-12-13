Кличко предупредил Януковича об «ужасных» для него последствиях силового разгона Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«Мы знаем о силовом варианте, который рассматривается сегодня. Он будет иметь ужасные последствия для страны и для Вас лично», - сказал Кличко.

По его мнению, выходом из беспрецедентного для Украины политического кризиса может стать полная перезагрузка власти.

«Мы понимаем, что выходом из этого политического кризиса может стать полная перезагрузка власти. Об этом хорошо знает, например, Леонид Кравчук, который когда-то для разрешения кризиса объявил досрочные выборы».

Он подчеркнул, что для переговоров и обсуждения механизмов выхода из политического кризиса власть должна выполнить основные требования людей: освободить политзаключенных, задержанных за мирные митинги на Майдане, наказать виновных в жестоком избиении молодежи, отправить в отставку правительство.