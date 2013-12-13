В соцсетях сообщили о бездомных, привезенных на Майдан силой (фото)
11:59, 13 декабря 2013Политика
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Неизвестные пообещали бездомным деньги за то, что те "засветятся перед камерами".
На Майдане накормили бездомных / Фото: Facebook / Игорь Незгода
В соцсети Фейсбук появилось фото бездомных из Николаева, которых привезли, по свидетельству очевидцев, неизвестные на Майдан.
Бездомным пообещали денежное вознаграждение за хождение перед камерами на Майдане.
"Ко входу на Евромайдан неизвестные привезли 30 бомжей из Николаева, бросили их перед входом и просто сбежали. Мы подошли когда автобус уже уехал. На фото несколько из них. Говорят, что их силой упаковали в автобус и обещали деньги за то, чтобы ходили перед камерами на Майдане! Евромайдановцы их накормили, теперь думают как отправить домой", - сообщил пользователь Игорь Незгода.
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