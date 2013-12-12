В Португалии поддержали Евромайдан

Как рассказали Радио Свобода организаторы акции, в среду участники частности согласовали текст обращения к президенту Португалии Каваку Силвы с призывом повлиять на своего коллегу Виктора Януковича, чтобы тот исключил дальнейшее применение силы против Евромайдана.

«Президент Янукович и руководимая им власть во главе с премьер-министром Азаровым перешли границу данных им Конституцией Украины полномочий и вместо поиска общественного компромисса для преодоления политического кризиса в Украине, вместо поиска диалога с украинским народом, отдают приказы о брутальном разгоне мирных демонстраций» , - считают участники португальского Евромайдана.

В открытом заявлении украинцы Португалии требуют от власти в Украине прекратить политические преследования и немедленно начать переговоры с оппозицией для выхода из кризиса.