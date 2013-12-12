Блохин жалуется, что из-за Майдана не может повести детей на елку

Специалист прокомментировал политическую ситуацию в стране на предматчевой пресс-конференции накануне матча Лиги Европы против "Рапида", сообщает dynamo.kiev.ua.

"На политические события реагирую как киевлянин. Почему это все происходит именно в Киеве, а не в Донецке или Днепропетровске? Как бы то ни было, жизнь продолжается, а сейчас создаются проблемы для простых киевлян - в город нельзя выехать. Это неправильно. Люди имеют право отстаивать свою позицию, но я как киевлянин не могу поехать в центр города, не могу повести на елку детей. У каждого свои проблемы. У нас - игра с "Рапидом", у кого-то - Евромайдан. Думаю, надо садиться за стол переговоров и договариваться. Другого выхода из сложившейся ситуации, считаю, нет", - сказал Блохин.

Напомним, Блохин воспитывает двух дочерей школьного возраста от второго брака.