Парламент Крыма решил, Евромайдан угрожает автономии полуострова

Об этом говорится в обращении к крымчанам, текстом которого располагает УНИАН.

«Автономия в опасности! Будьте готовы встать на ее защиту!», - сказано в документе.

«В эти дни без преувеличения решается судьба Украины и одновременно судьба автономии. А значит, и наша с вами судьба. Используя технологии ”цветных” революций, организаторы уличных беспорядков в Киеве стремятся любой ценой захватить власть в стране», - говорят в ВС Крыма.

«Хорошо зная зачинщиков и спонсоров этого преступного сценария, мы с полной уверенностью можем утверждать, что разрушительные процессы в первую очередь коснутся автономного статуса Крыма. Мы с вами рискуем потерять все, чего с таким трудом достигли за годы существования нашей республики. Нас лишат права говорить, писать, получать образование на родном для большинства крымчан русском языке», - считают крымские депутаты.

«Сегодня Крым стоит перед выбором: или стерпеть насильственную майданизацию, или дать решительный отпор антигосударственным и антикрымским силам.», - говорится в обращении.